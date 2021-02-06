Yakan topun günümüz versiyonunda artırılmış sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak uygulanan hado, diğer e-sporlardan farklı olarak oyuncularına hareket etme imkanı sağlamasıyla dikkati çekiyor.

60 metrekare bir sahada cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksiniz bire bir, ikiye iki ve üçe üç iki takımın 80 saniyelik setler üzerinden oynadığı hado, kondisyon, konsantrasyon gerektiren ve patlayıcı güç kullanılan bir spor branşı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'ye 2019 Ekim ayında gelen hadonun, haziran ayına kadar 10, yıl sonuna kadar da 30 şehirde kurulumunun tamamlanması planlanıyor.

İstanbul, 23-26 Eylül'de 16 milli takımın katılacağı ilk Hado Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

"Çok patlayıcı güç kullanılan bir spor"

Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, hadonun Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) bünyesinde bulunduğunu söyledi.

Erdemir, hadonun yakan top oyununun günümüz versiyonunda artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak uygulanan bir spor branşı olduğunu belirtt.

"Altı metreye 10 metre bir sahada, artırılmış gerçeklik perdelerinin önünde bire bir, ikiye iki ve üçe üç oynanan bir spor branşı. Yakan toptaki gibi iki takımın oynadığı gerçekten ciddi bir kondisyon, konsantrasyon gerektiren, 80 saniyelik setler üzerinden oynanan ve çok patlayıcı güç kullanılan bir spor."

[Fotoğraf: AA]

Erdemir, sporun 2019 Ekim ayında Türkiye'ye geldiğini fakat bunun yaklaşık 12 aylık döneminin pandemiyle geçtiğini aktararak, esas planladıkları programlarının 6 ay gerisinde olduklarını, sistemin İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinde kurulu olduğunu belirtti.

Rumeli Üniversitesiyle yaptıkları anlaşma gereği antrenörlük eğitimi verildiğini, mayıs ayında Muğla Üniversitesinde ilk hado üniversiteler arası şampiyonanın gerçekleştirileceğini dile getiren Erdemir, Marmara Üniversitesi ile imzalanan protokolle milli takım seviyesindeki oyuncuların tüm genetik incelemelerinin yapıldığını kaydetti.

"Hedefimiz Sakarya'dan milli takıma rekabetçi çocuklar yetiştirmek"

Merkezi Sakarya olmak üzere 7 ilin hadonun bölge temsilciliğini alan Nurettin Tepe de artırılmış gerçeklikte sporcuların fiziksel olarak işin içine dahil olduğunu ve enerji harcadığını söyledi.

Tepe, temsilcilik için Koray Erdemir ile irtibata geçtiklerini aktardı.

"Sakarya'yı merkez yapmak kaydıyla Ankara, Bursa, Bolu, Yalova, Düzce ve Kocaeli'de tüm lisans haklarını kendilerinden aldık. Sakarya'yı merkez yaparak diğer illerde de bu sistemin yayılmasını sağlayacağız. Temel hedefimiz, yaygınlaşıp profesyonel liglerin oluşturulmasından sonra Sakarya'mızdan milli takıma rekabetçi çocuklar yetiştirmek."