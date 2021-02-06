Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ali Palabıyık, VAR hakemi olarak görevlendirildi.

Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.