Süper Lig'in 24'üncü haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi, bugün saat 19.00'da başlayacak, TRT RADYO 1'den naklen yayınlanacak.

Son 9 maçın 8'ini kazanıp birinden beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Erol Bulut ve öğrencileri, zorlu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor.

Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luiz Gustavo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Marcel Tisserand, Diego Perotti, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe evinde vites yükselttti

Evinde oynadığı 11 karşılaşmada 22 puan toplayan Fenerbahçe, son haftalarda performansını artırdı. Ülker Stadı'ndaki son 5 maçta puan kaybı yaşamayan sarı lacivertliler, son 2 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

Ceza sınırındaki Serdar Aziz ve Enner Valencia, sarı kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray ise derbiyi kazanarak rakibini yakalamak istiyor. Son 4 lig maçını kazanan sarı kırmızılıların 45 puanı bulunuyor. Bu sezon 11 kez deplasmana giden Fatih Terim'in öğrencileri, 7 galibiyet, 4 de mağlubiyet yaşadı.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Feghouli ve henüz hazır olmayan Falcao’nun kadroda olması beklenmiyor. Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes de derbide forma giyemeyecek. Mustafa Muhammed ve Yedlin’in ise maça 11’de başlaması bekleniyor. Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşma golsüz berabere bitmişti.

Derbinin sonucu kalecilerin ellerinde

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır ve Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Altay Bayındır, 21 lig maçında oynadı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 22 maçın 21'inde kaleyi korudu.

Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü.

Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 7'sinde kalesini gole kapatırken, 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, 4. kez Galatasaray'a karşı forma giyecek. Fenerbahçe, geçen sezon Altay'ın kaleyi koruduğu derbilerde 1 kez 3-1 yenildi, 2 kez 0-0 berabere kaldı.

Muslera, sakatlıktan iyi döndü

Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemezken, iyi bir dönüş yaptı.

Sezonun büyük bölümünde formasından uzak kalan tecrübeli file bekçisi, sadece son 4 müsabakada Galatasaray kalesini koruyabildi.

Uruguaylı file bekçisi, söz konusu müsabakaların 2'inde e kalesinde birer gole engel olamadı. Muslera, 2 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, Muslera'nın kalede olduğu son 4 maçını da kazandı.

Muslera'nın 24. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 24. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 19'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan 23 müsabakada kalesinde 20 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 9 karşılaşmada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 8 mücadelede ise birer gol yedi.

Derbinin kilidi ilk gol

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf, zor yeniliyor. Rekabetteki son 55 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Caner, Szalai, Serdar, Sangare, Gustavo (Sosa), Ozan, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Onyekuru, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Muhammed.