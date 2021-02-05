Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nunda rakibini yenen Fenerbahçe Beko galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 8 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Zenit'i de mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda bu sezon yaptığı maçlarda 14 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yaptığı maçların 13'ünü kazanan ve 9'unu kaybetti.

Rusya ekibinin 2 karşılaşması, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 73-65 kazanmıştı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Guduric 19, Ulanovas 8, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 2, Pierre 8, Melih Mahmutoğlu 5, Brown 5, Eddie 3, Barthel 2, Perez, O'Quinn

Zenit: Pangos 10, Ponitka 4, Rivers 14, Thomas 21, Zubkov 5, Baron 13, Gudaitis 11, Trushkin 4, Pushkov 2, Zakharov, Hollins, Fridzon

1. Periyot: 25-25

Devre: 47-43

3. Periyot: 66-65

Beş faulle çıkan: 39.17 De Colo (Fenerbahçe Beko)