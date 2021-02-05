Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 21:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kalidou Koulibaly koronavirüse yakalandı
Napoli'nin 29 yaşındaki stoperi Kalidou Koulibaly'nin, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncu herhangi bir semptom göstermedi ve evde izole edildi.
| Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/DS0zhb38Ig— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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