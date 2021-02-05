Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncu herhangi bir semptom göstermedi ve evde izole edildi.

| Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/DS0zhb38Ig — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2021