Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Osayi-Samuel, Mame Thiam.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbide Galatasaray'ı konuk edecek.