Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Osayi-Samuel, Mame Thiam.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.