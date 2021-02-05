Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı kutlama mesajı yayınladı.
"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Son Haberler
- 18:38
- 18:38
- 18:28
- 18:33
- 18:26
Sıradaki Haber
Ragbi ile değişen hayatlar | Buffalos Ragbi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz