Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı kutlama mesajı yayınladı.

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."