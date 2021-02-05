Ragbi ile değişen hayatlar | Buffalos Ragbi
Sizi bir takımla tanıştıralım. Hayat mücadelesi içindeki bir takımla. Buffalos Ragbi ile birlikteyiz. Ağaçlı Çocuk ve Destek Merkezi'nde kurulan bu takımın hikayesini okuyacaksınız ve sporun değerini bir kez daha anlayacaksınız.
Çok başarı hikayesi yapıldı, yapılıyor... Burada ise iki kritik nokta var: Bir, bu hikayenin Türkiye'de hiçbir zaman popüler olamayan ragbi sporuyla gerçekleşmesi, iki, gerçekleştirilen yer.
Ağaçlı Çocuk ve Destek Merkezi, İstanbul'un çok dışında, dezavantajlı çocukların okuduğu, yaşadığı bir yer.
Burada Ferhat Hoca bir ragbi takımı kuruyor, çocuklar başta istemiyor. Futbol, basketbol istiyorlar. Ancak sonra devam ettikçe spora bağlanıyorlar...
Ferhat Hoca da, "Eğer futbol oynasaydık, Eyüp'ten dışar çıkamazdık." diyor.
Okuldan kaçma girişimleri azalıyor, Sırbistan'a kadar gidiyorlar. Sırbistan'a giden çocuklar da hayatlarının değiştiğini söylüyor.
Röportaj yaptığımız iki isim, mezunlar. Artık reşit olup, okuldan ayrılmışlar. Biri Milli Takım'da, diğeriyse sonuna kadar "ragbi" diyor.
Sizi ilham veren bir başarı hikayesiyle baş başa bırakalım...— TRT Spor (@trtspor) February 5, 2021
Ağaçlı Çocuk ve Destek Merkezi'ndeyiz. Çocuklar, başta istemeseler de öğretmenlerinin isteğiyle ragbi oynamaya başlıyorlar.
Sonrası film gibi... Yurt dışı, milli takım ve değişen hayatlar. #TRTSPORDijital pic.twitter.com/drOj2fTOnD
- 18:48
- 18:38
- 18:38
- 18:28
- 18:33