Çok başarı hikayesi yapıldı, yapılıyor... Burada ise iki kritik nokta var: Bir, bu hikayenin Türkiye'de hiçbir zaman popüler olamayan ragbi sporuyla gerçekleşmesi, iki, gerçekleştirilen yer.

Ağaçlı Çocuk ve Destek Merkezi, İstanbul'un çok dışında, dezavantajlı çocukların okuduğu, yaşadığı bir yer.

Burada Ferhat Hoca bir ragbi takımı kuruyor, çocuklar başta istemiyor. Futbol, basketbol istiyorlar. Ancak sonra devam ettikçe spora bağlanıyorlar...

Ferhat Hoca da, "Eğer futbol oynasaydık, Eyüp'ten dışar çıkamazdık." diyor.

Okuldan kaçma girişimleri azalıyor, Sırbistan'a kadar gidiyorlar. Sırbistan'a giden çocuklar da hayatlarının değiştiğini söylüyor.

Röportaj yaptığımız iki isim, mezunlar. Artık reşit olup, okuldan ayrılmışlar. Biri Milli Takım'da, diğeriyse sonuna kadar "ragbi" diyor.