Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 ülkeden 27 sporcunun katıldığı organizasyonda Hamza Dursun'un ilk gün gümüş, ikinci gün yarışlarında ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kuzey Makedonya'da Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür etti.

"Kayaklı koşuda her geçen gün iyi noktaya geliyoruz. Bu başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da madalya kazanmaya devam edeceğiz."