Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli kayakçı Hamza Dursun'dan iki madalya
Kayaklı Koşu Milli Takım sporcusu Hamza Dursun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIS Balkan Kupası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 ülkeden 27 sporcunun katıldığı organizasyonda Hamza Dursun'un ilk gün gümüş, ikinci gün yarışlarında ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kuzey Makedonya'da Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür etti.
"Kayaklı koşuda her geçen gün iyi noktaya geliyoruz. Bu başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da madalya kazanmaya devam edeceğiz."
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