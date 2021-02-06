Galatasaray'a galibiyeti getiren tek golü 54. dakikada Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed’in ayağından geldi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 74. dakikada attığı gol ofsayt gerkçesiyle iptal edildi.

Üst üste beşinci kez kazanan Galatasaray 48 puana yükselerek ligin yeni lideri oldu.

Ligde 9 maç sonra yenilen Fenerbahçe 48 puanda kalarak ikinciliğe geriledi.

Sarı-kırmızılılar, maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini deplasman tribününün önünde kutladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Fenerbahçe Süper Lig'in 25. haftasından Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SAMATTA BOŞ KALEYE ATAMADI 3. dakikada Caner'in pasında Samatta sol kanatta topla buluştu. Muslera kalesini terk etti, Samatta ondan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Derbinin ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI 52. dakikad savunmadan seken topu önünde bulan Belhanda, bekletmeden Linnes'e aktardı pasını. Onun topuk pasında arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun müsait durumdaki vuruşunda Altay gole izin vermedi.

GOL - MUSTAFA MUHAMMED ATTI - 54. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa Muhamed yerden köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

[Fotoğraf: AA]

58. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Linnes'in sağdan ortaladığı topa Mustafa Muhammed kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda Muslera topu kornere çeldi.

71. dakikada Osayi-Samuel orta sahadan kaptığı topla hızlıca Galatasaray ceza sahasına yöneldi. Fenerbahçeli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda Muslera topun sahibi oldu.

75. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Babel'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Mesut Özil), Enner Valencia (Dk. 63 Cisse), Osayi-Samuel, Mbwana Samatta (Dk. 80 Sinan Gümüş).

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes (Dk. 82 DeAndre Yedlin), Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 87 Oghenekaro Etebo), Arda Turan (Dk. 78 Ryan Babel), Henry Onyekuru (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed.

Sarı kartlar: Dk. 17 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 28 Saracchi, Dk. 81 Martin Linnes (Galatasaray)

Gol: Dk. 54 Mustafa Muhammed (Galatasaray)