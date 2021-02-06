Sarı-kırmızılı takımın 23. haftada Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Peter Etebo ve Ryan Babel yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Younes Belhanda ve Mustafa Muhammed'i görevlendirdi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed ile başladı.

Mustafa Muhammed ilk 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, derbi maçta ilk 11'de görev aldı.

Mısır temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı forma altında ilk 11'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bir gol kaydetti.

Yedlin yedek

Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda Yedlin, Etebo ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray'da tedavisi süren Sofiane Feghouli, karantina süreci devam eden Gedson Fernandes ile Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor da maçın kadrosunda bulunmadı.

Mustafa Cengiz de maçta

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de maçı statta izledi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, derbiyi protokol tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile takip etti.

Fatih Terim'den küfür tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünlerde bulunan bazı kişilerin kendilerine küfür ettiğini savundu.

"Karşılaşmayla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımız tahmin ediyoruz ama maalesef seyirci var, bayağı var. Localar da dolu. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler, yardımcılarımıza küfürler... Hepsini tespit ediyoruz biz ama hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken, Ali Sami Yen'de yanımdaki locayı yardımcılarıma bile vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor federasyondan, bayağı yardım ediyorlar. Önce onu bir halledelim. Hadi seyirci varken alıştık ama seyirci yokken Galatasaraylı futbolcu ve hocalara bu kadar hakaret, küfür etmeye kimsenin hakkı yok. 6222 varsa ki Galatasaray dün Bakanlığa, Futbol Federasyonuna ve Valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar galiz küfür ve hakaretler... Bu hiç hoş bir şey değil. Maçın neyini konuşacağız. Belli ki federasyondan birileri yardımcı oluyor."