Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, 2002 yılından beri futbolseverleri etkilemeyi bildi.

2002: İlk maç, ilk gol, ilk kupa

2002 yılında Sporting'in A takımına yükselen Cristiano, ilk profesyonel sınavını Inter'e karşı verdi. Kariyerinin ilk golünü Moreirense ağlarına gönderen yıldız, Portekiz Süper Kupası'nı da kaldırmayı başardı.

2003: İlk büyük transfer

Yetenekleriyle birçok takımın ilgisini çeken Ronaldo, yaz transfer döneminde tercihini Ada'dan yana kullandı. Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'ın çok beğendiği bu yetenek ile Kırmızı Şeytanlar'ın yolu, 2003 yılında kesişti.

2004: Uluslararası alanda ilk final

Cristiano, milli takım formasıyla ilk şampiyonluk maçına 2004 yılında çıktı. Ülkeside düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Yunanistan'a rakip olan efsane, sahadan boynu bükük ayrıldı. Ronaldo ayrıca, 2004 yılında İngiltere'de ilk yerel kupasını kazandı.

2005: İlk kez Ballon d'Or adayı oldu, UEFA'da yılın takımına girdi

Manchester United'ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Ronaldo, 9 gol ve 9 asistlik performansıyla 2005 yılında ilk kez Ballon d'Or adaylığına adını yazdırdı. Sıralamayı 20. bitiren genç yıldız, UEFA'da yılın takımına girmeyi başardı.

2006: İlk Dünya Kupası deneyimi ve Premier Lig rekoru

2006 yazında, Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Cristiano, ülkesiyle birlikte yarı final oynama başarısı gösterdi. Ronaldo ayrıca, üst üste 3 Premier Lig maçında en az iki gol atmayı başaran tarihteki ilk futbolcu oldu.

2007: İlk şampiyonluk ve Ballon d'Or finali

Portekizli yıldız, İngiltere'deki ilk lig şampiyonluğuna 2007 yılında ulaştı. Takvim yılı boyunca 34 kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, finale kaldığı Ballon d'Or ödülünü Kaka'ya kaybetti.

2008: İlk Ballon d'Or ödülü ve Devler Ligi şampiyonluğu

2008 yılı, Portekizli yıldız için rüya gibi geçti. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi finalini oynayan ve şampiyonluk maçında bir de gol atarak Chelsea'nin elinden kupayı alan tecrübeli futbolcu, sonrasında sıraya dizeceği Ballon d'Or ödüllerinin ilkine de kavuşmayı başardı. Ronaldo ayrıca, 31 golle Premier Lig'de, 8 golle de Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına uzandı.

2009: Dünyanın en pahalı futbolcusu

Yaz döneminde Manchester United'tan ayrılan Ronaldo, 94 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tuttu. Bu bedel, Portekizli yıldızı "dünyanın en pahalı futbolcusu" unvanına götürdü.

2010: Kişisel gol tavanına ulaştı, 200'ler barajını aştı

2010 takvim yılı boyunca 48 gol atan Ronaldo, Real Madrid bünyesinde geçirdiği ilk takvim yılında kişisel kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Ronaldo ayrıca, bu yıl içerisinde kariyerinde 200 gol barajını da arkasında bırakmayı başardı.

2011: İspanya'da ilk gol krallığı

'Tarihin en iyi takımı' tartışmalarına aday gösterilen Barcelona ile çekişmeye çalışan Real Madrid, Messi'ye karşı bir gol kralı çıkarttı. Cristiano Ronaldo, La Liga'da attığı 40 golle tacı takarken, takvim yılını 60 golle noktaladı ve tamı tamına 9 kez hat-trick yaptı.

2012: İlk La Liga şampiyonluğu ve Portekiz tarihine geçişi

İki yıllık süreç içerisinde, takımı Real Madrid'le birlikte Barça'nın gölgesinde kalan Cristiano, ilk La Liga şampiyonluğuna 2012 yılında uzandı. Ronaldo ayrıca, 27 yıl 8 ay ile, Portekiz milli takım formasını 100 kez terletmiş en genç futbolcu olmayı başardı.

2013: Kariyer rekoru ve ikinci Ballon d'Or ödülü

Cristiano Ronaldo, 2013 yılında gösterdiği performansla kariyerinde ikinci kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Ronaldo ayrıca, takvim yılı içerisinde attığı 69 golle, daha sonra da kıramadığı kariyer rekoruna ulaşmış oldu.

2014: Real Madrid ile ilk Devler Ligi zaferi ve nice ödüller

Cristiano Ronaldo, belki de Real Madrid'e transfer ediliş amacını 2014 yılında gerçeğe dönüştürerek, takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Aynı yıl tekrar Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız, UEFA tarafından 'yılın en iyi futbolcusu' seçildi.

2015: 500 gol barajını aştı

Yıldız futbolcu, Ancelotti, Benitez ve Zidane arasındaki geçiş dönemi içerisinde takımıyla birlikte Barça'nın arkasında kaldığı 2015 yılında tam 57 gol kaydetti. Bu dereceyle, kariyerinin 500 gol kilidini de arkasında bıraktı.

2016: Rüya yılı

Portekizli efsane, belki de kariyerinin en iyi dönemini 2016 yılında geçirdi. Tekrar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan, bir Ballon d'Or ödülünün daha sahibi olan ve FIFA tarafından 'yılın en iyi erkek futbolcusu' seçilen Ronaldo, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve Portekiz milli takımı ile Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

2017: 7 yıl boyunca 50 golü geçen ilk futbolcu

Cristiano, 2017 yılında üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni, FIFA'nın 'yılın en iyi erkek futbolcusu' apoletini ve Ballon d'Or ödülünü kazanmayı başardı. Artık kendisi için şaşırtıcı olmayan bu başarıların yanına, futbol tarihinde 7 takvim yılı boyunca 50 golü geçen ilk futbolcu olma özelliğini de ekledi.

2018: Milli takımlar rekoru ve Çizme macerası

2018 yılında, üst üste üçüncü, toplamda beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan Ronaldo, yaz döneminde takımdan ayrıldı. Juventus'a 100 milyon euro'luk transferiyle yaş grubunun en pahalı futbolcu olan Ronaldo, 2018 yılı sonunda, üst üste 4 Avrupa Şampiyonası ve 4 Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tarihteki ilk futbolcu oldu.

2019: İlk Uluslar Ligi ve Serie A şampiyonlukları

Tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Milletler Ligi'nde, ülkesi Portekiz ile finale çıkmayı başaran Cristiano, finalde Hollanda'yı devirerek kupanın ilk şampiyonu olma başarısı gösteren kadronun liderliğini yaptı. Ronaldo ayrıca, yeni transfer olduğu Serie A'da da ilk kez mutlu sona ulaştı.

2020: Yüzyılın en iyi futbolcusu

Koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılı, Ronaldo'yu 'tarihe geçme' alışkanlığı karşısında durduramadı. Küresel Futbol Ödülleri'nde aday gösterilen Cristiano, "21. yüzyılın en iyi futbolcusu" olarak anılmaya layık görüldü.

2021: Tarihin en golcü futbolcusu

Cristiano'nun son majör başarısı ise, bir makine edasıyla sıraladığı golleriyle futbol tarihinin ilk sırasına oturmak oldu. Sassuolo filelerini sarsarak Josef Bican'ı yakalayan yıldız, Napoli'yi attığı golle kariyerinde 760. kez fileleri havalandırdı. Bu derece, Cristiano'yu "futbol tarihinin en golcü oyuncusu" yaptı.