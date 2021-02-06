Ebu Nar, daha önceki İsrail saldırılarında ayaklarını kaybeden bir grup engelli gence bisiklet gezisinde eşlik ediyor.

Filistinli gençler bu yolculukta Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Magazi mülteci kampından şehir merkezine binlerce metre yol kat ediyor.

Gazze'de hobi olarak bisiklete binmek için kurulan "ampüte biniciler" ismindeki ilk engelli ekibinin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu geziye 10 kişi katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hepsi de İsrail tarafından sakat bırakılmış

Ekibin kurucularından Ebu Nar, ekibin engelli kişileri topluma geri kazandırmayı ve engelli duruma düşmeden önceki hayatlarına dönmelerine yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Mart 2018'de Gazze Şeridi'nin doğu sınırlarında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşüne katıldığı sırada İsrail kurşunlarıyla ayağını kaybeden Ebu Nar, engelli kalması sonucu psikolojik baskı ve fiziksel acı yaşadığını belirtti.

Ebu Nar, yaşadığı baskı ve sıkıntılı sürecin kendisini rehabilite etmek için bu ekibi kurma fikrine yönelttiğini ifade etti.

Ayaklarını kaybetmiş insanlar için bisiklet takımı kurma fikrinin birkaç ay önce aklına geldiğini ifade eden Ebu Nar, ilk başta Gazze'deki engelli kişilerin bir araya getirildiğini daha sonra pratik adımlar atıldığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Ebu Nar ekipteki herkesin daha önce İsrail saldırıları sebebiyle yaralanan ve engelli kalan kişilerden oluştuğunu aktardı.

Ekiptekilerin bacağını diz altından kaybeden ve diz üstünden kaybedenler olarak iki kısma ayrıldığını kaydedin Ebu Nar, diz üstünden kaybedenlerin bisiklet sürmede zorlandıkları için iki kat fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"Spor olumsuzluk bariyerlerini aşmamızı sağlıyor"

Ebu Nar ekip üyelerinin kendi çabaları ile bisiklet ve ekipman edinmeye çalıştığını daha sonra da ekibin duyurulması için pedal çevirdiklerini belirterek, bu ekibin kurulmasının, çeşitli spor dallarında daha önce kurulan ampute takım deneyimlerinin bir devamı olduğunu ifade etti.

Ekibin önümüzdeki dönemde başka engelli kişileri de üyeliğe almayı amaçladığını ifade eden Ebu Nar, bu durumun ekibin faaliyetlerini genişletmesini gerektirdiğine de dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

Ebu Nar, bu spor faaliyetlerinin engelli kişilerin olumsuzluk bariyerini aşmalarına ve onları toplumla buluşturmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Kuruluş aşamasında karşılaşılan zorluklardan bahseden Ebu Nar, fiziksel engellerin ilk başlarda zor olduğuna dikkati çekerek, engellilerin düşmesinin büyük zararlara yol açabileceğini söyledi.

Ayrıca Gazze'de bisiklet yollarının olmayışının da zorluklar yarattığını ifade eden Ebu Nar, katılımcıların ve yeni bisiklet sürmeye alışan katılımcıların diğer araçlarla aynı yolu kullandığını bunun bisiklete uygun olmadığını kaydetti.