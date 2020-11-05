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Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.
Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.
Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi.
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın doğum günü, Futbol Takımımızın Gaziantep’te kamp yaptığı otelde kesilen pastayla kutlandı. pic.twitter.com/geBwsSZLgg— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2020
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 22:32
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