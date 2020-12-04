Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle geride kalan iki haftada kaleyi koruyan Utku Yuvakuran, Ersin'in cezasının sona ermesine rağmen eldivenleri bırakmadı.

Savunmada Necip Uysal'ın yerine Welinton'a forma veren Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yokluğunda orta sahada cezası sona eren Dorukhan Toköz'ü oynattı.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cyle Larin'in yerine ise Georges-Kevin N'Koudou görev yaptı.

N'Koudou ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçında bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev yaptı.

Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olan PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir maçta forma giyememişti.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan giren N'Koudou, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sahaya 11'de çıktı.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra izolasyon süreci devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin kadroda yer almadı. Maçtan bir gün önce sakatlığı açıklanan Josef de Souza da kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimden geçmişe vefa

Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlamaya karar veren Beşiktaş yönetimi, ilk denemesini Kasımpaşa maçında yapacak.

Pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınlamaya karar veren yönetim, bu proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarlarının bir anıya sahip olmasını sağlayacak.

Projenin ilk denemesi, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Kasımpaşa karşılaşmasında, hayatını kaybeden kurucular, başkanlar ve taraftarlarla birlikte 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları led ekranlarda yayınlandı.