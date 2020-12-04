Beşiktaş 3 golle kazandı
Beşiktaş, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
Vodafone Park Kasımpaşa’yı ağırlayan Beşiktaş üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Beşiktaş’a 3 puanı getiren golleri 45+3. dakikada Bernard Mensah, 68. dakikada Atiba, 75. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.
Öte yandan Kasımpaşa'da Hadergjonaj 55. dakikada Nkodou'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş Kasımpaşa’yı da yenerek üst üste 3’üncü kez kazandı.
Siyah beyazlı ekip puanını 19’a çıkartarak zirve yarışına devam etti.
Kasımpaşa u yenilginin ardında haftayı 15 puanla kapattı.
Beşiktaş ligde 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.
44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.
GOL - 45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0
İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
KIRMIZI KART 54. dakikada Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, orta alanda buluştuğu topla ceza alanına doğru kat eden N'Koudou'ya arkadan yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.
64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.
GOL - 68. dakikada Sağ kanattan müthiş hareketlerle son çizgiye inen Ghezzal'ın yerden ortasına ön direkte dokunan Atiba farkı ikiye çıkardı. 2-0
GOL - 75. dakikada sağ kanattan Rosier'nin ortasına kale alanı içinde müthiş yükselen Aboubakar topu köşeye bıraktı. 3-0
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
Stat: Vodafone Park.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç,Hakan Yemişken.
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic
Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 70 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
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