Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eski milli futbolcu Raşit Karasu, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
Etiketler: TFF
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