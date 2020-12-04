Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen Anders Trondsen'in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı şekilde devam ediyor.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına da başladı.

"Yakında görüşmek üzere"

Anders Trondsen'in taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğu belirtti.

"Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere."