Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık. Tekrar pozisyonumuzu yakaladık. Bu bizim için önemliydi. İki maçta 5 puan yitirmiştik."

Yalçın, maçın Fabrice N'Sakala'nın kırmızı kart görmesinin ardından daha değerli bir hale geldiğini vurguladı.

"Oyuncularım inanılmaz bir özveriyle oynayarak kazanmasını bildi. Hepsine teşekkür ediyorum."

"On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık"

Yalçın, oyunculara saygı duymak gerektiğini kaydetti.

"Oynayan, oynamayan, takımda ciddi beraberlik var. Bu akşam bunu gördük. Camia olarak mücadeleyi, savaşı hiçbir şekilde bırakmayacağız. On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık. Top sürekli bizdeydi, oyunu biz yönlendirdik. Eksik olmamıza rağmen sürekli gol arayışındaydık. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin ayağına sağlık."

"Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında"

"Benim oyuncularım hiçbir zaman mücadeleyi, savaşı bırakmaz. Bundan sonra da böyle olacak. Savaşarak oynayacağız. 2-3 maçta gördüğümüz şeyler sağlıklı değil. Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında. İki sarı kart olabilir, oyuncularımız atılabilir. Nedense duran toptan faul yakaladığımızda hakem düdüğü çalmıyor. Israrla avantaj veriyor. Duran top kullanmak istiyoruz, o avantajı veriyor. Antalya maçında 20 dakika oynanmadı, verilen süre 7 dakika oldu. Hepsinin nasıl maç yönettiğini biliyoruz. Bırakın sahada mücadelemizi verelim. Kim şampiyon oluyorsa olsun. En azından mücadelemizi verelim. Şampiyon oluruz olmayız, ona sonra bakarız."

Yalçın, bir takımın 10 kişi kalmasının oyunu çok etkilediğine dikkat çekti.

"10 kişi oynamak kolay değil. Açığı diğer oyuncuların kapatması lazım. Benim oyuncularım sonuna kadar savaşarak aynı oyunu oynamak için, kazanmak için her şeyi yapacağız. Ama bunu sahada yapacağız."

"VAR'la ilgilenmiyoruz"

Yalçın, Welinton'a maç içinde yapılan bir pozisyonda penaltı olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

"Sezon başından beri VAR'dan pozisyon kazanmadık. İlk maçta VAR'dan penaltı almıştık. Ondan sonra ne kırmızı ne penaltı aldık. VAR'la ilgilenmiyoruz. Gerekirse karışmasın, çıkar aslan gibi mücadelemizi veririz."

Yalçın, N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartın profesyonelce olmadığını vurguladı.

"Bazen oyuncular kontrollerini kaybedip kırmızı kart görebiliyor. Kendisi de hatasını anladı. Kendisini kontrol etmesi lazım. Kırmızı kart konusunda oyuncuları özellikle uyarıyoruz ama işte futbolun güzelliği de bu. Penaltı oluyor, bir takım 10 kişi kalabiliyor. 10 kişi kalsak da kazanıyoruz. 9 kişi kalsak da mücadelemizi vereceğiz."