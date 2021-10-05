Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildi.
Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor da çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: TFF Beşiktaş Sergen Yalçın Antalyaspor
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