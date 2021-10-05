Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'da "Nuri Şahin" dönemi
[Fotoğraf: AA]
Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ile futbolcu Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, alınan kararın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Etiketler: Antalyaspor
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