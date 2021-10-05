Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ile futbolcu Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.