Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın
[Fotoğraf: AA]
Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen VakıfBank kupasını aldı. VakıfBank'a kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde kupayı kazanan VakıfBank'a ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.
İkincilik ödülünü ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Suat Güler ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu Eczacıbaşı takımının kaptanı Tuana Boskovic'e verdiler.
Maçın ardından VakıfBank oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
En değerli oyuncu Cansu Özbay seçildi
Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Cansu Özbay oldu.
Cansu'ya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Voleybol
Son Haberler
- 22:58
- 22:49
- 22:44
- 22:53
- 22:41
Sıradaki Haber
Antalyaspor'da "Nuri Şahin" dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz