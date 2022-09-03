New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar mücadelesinde, klasmanın 605. basamağındaki Serena Williams ile dünya 46 numarası Tomljanovic karşılaştı.

Avustralyalı Tomljanovic, seyircisi önünde oynayan Williams'ı 3 saat 5 dakika sonunda 2-1 (7-5, 6-7, 6-1) mağlup etti.

Turnuvanın merkez kortu Arthur Ashe'teki tüm seyircilerin Williams'ı desteklemesine karşın sahadan galip ayrılan Tomljanovic, ABD Açık'ta ilk kez son 16 isim arasına girdi.

Bir ay önce Vogue dergisine verdiği röportajda, hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu söyleyerek emekli olacağı sinyalini veren Serena Williams, göz yaşlarına hakim olamadığı maç sonu açıklamasında, babası, annesi ve ablası Venus'e teşekkür etti.

Kariyerinin ABD Açık'taki en uzun tekler maçını oynayan Williams, bu karşılaşmadan sonra kararını gözden geçirip geçirmeyeceği sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsin." yanıtını verdi.

Basın toplantısında da benzer sorularla karşı karşıya kalan Williams, "Bilmiyorum. Bunu düşünmedim." dedikten sonra gelecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ı kastederek, "Avustralya'yı her zaman çok sevdim." ifadesini kullandı.

26 Eylül'de 41 yaşına girecek Williams ayrıca “Hala tenis oynayabiliyorum ama bir anne olmaya ve Serena'nın farklı bir versiyonunu keşfetmeye hazırım." yorumunu yaptı.

Maç sonrası Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian, basketbolcu Magic Johnson, golfçü Tiger Woods, yüzücü Michael Phelps'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Serena Williams'ın kariyerinde 23'ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.