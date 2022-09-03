Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Josef ve Atiba forma giyemeyecek

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Süper Lig'de galibiyete hasret

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 11 maçtır galip gelemiyor.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.

Beşiktaş'a karşı son galibiyet 2011'de

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısındaki galibiyetini 2011 yılında elde etti.

Rakibi karşısında son olarak 13 Şubat 2011'de galibiyet alan (1-0) başkent ekibi, 10 yılı aşkın bir süredir rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 9 resmi maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.