Olympiakos transferde bombayı patlattı.

Yunan ekibi, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Marcelo'yu renklerine bağladı.

15 yıl formasını terlettiği Real Madrid'de 546 maça çıkan ve bu müsabakalarda 38 gol, 103 asist ile oynayan Marcelo, yaz döneminde serbest kalmıştı.

İsmi uzun süre Türk takımlarıyla da anılan Brezilyalı yıldız, transfer döneminin son diliminde kendisini Olympiakos'a bağlayan imzayı attı.