Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, İstanbul'da 13 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Avusturyalı "Golden Baby" lakaplı ve 2 kere WBC dünya şampiyonu olan Eva Voraberger ile ringde kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşmayla WBC gümüş kemer maçına çıkacak ilk Türk kadın boksör olacak Seren Ay Çetin, kariyerinde uluslararası müsabakalarda yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.

[Fotoğraf: DHA]

Seren Ay, daha önce Muhammed Ali, Mike Tyson gibi efsane boksörlerin kemer aldığı WBC maçına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu başarıyı Türk kadınları adına almak istiyorum. Tüm boks severleri, Türk kadınlarını bana destek olmaları için maçıma bekliyorum. İnşallah kemeri alacağım ve bunun gururunu hep birlikte yaşayacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Maçı nakavt ile kazanacağım"

24 yaşındaki boksör, güç ve dayanıklılık üzerine yoğunlaştığı bir dönem yaşadığını dile getirdi.

"En kolay olan rakibi seçseydim bu bana iyi hissettirmezdi. Eğer adımı duyurabileceksem bu şekilde duyurmak istiyorum. Bu kemer Türk tarihi için çok önemli. Bu kemere yakışır bir maç olsun istedim ve rakibimi seçtim. Herkes en yakınlarım da dahil maçı kaybedeceğimi düşünüyor ama ben kendimden çok eminim. Maçı kazanacağıma inanıyorum. Bu izleyenler için de sürpriz olacak çünkü maçı nakavt ile kazanacağım. Kemeri ülkeye getirmem lazım. Ben bu başarıyı yaşatmak istiyorum. Bu başarıyı elde edip sonrasında dünya şampiyonası altın kemeri için oynayacağım. Asıl hedefim de bu."

[Fotoğraf: DHA]

Seren Ay, hedefi yüksek olan birinin kolay yolu tercih etmeyeceğini vurguladı.

"Yoksa bu hedeflerin gerçekleşeceğine inanamazdım, hayal olarak kalırdı. Bu yüzden bu rakibi seçtiğim için çok şanslıyım. Bir kere daha seçme şansım olsa yine kendisini seçerdim. Tüm boks severleri, Türk kadınlarını bana destek olmaları için maçıma bekliyorum. Başaracağıma çok inanıyorum ve maçı İstanbul'a en çok da bu yüzden aldırmak istedim. Canlı canlı başarıma ortak olunmasını istiyorum. İnşallah kemeri alacağım ve bunun gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu süreçte bana destek olan MST Makine, Başak Traktör ve başladığımdan bu yana sponsorum olan Şafak Elektrik Osman Demir ağabeyime teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi de bu süreçte çok destek sağladı. Güç kampımı Alanya'da yaptım. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Okulumuzun rektörü Ekrem Kalan, dekanımız ve bölüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Kadıköy Belediyesi de bize değer veriyor destekliyor ama sponsorluk konusunda daha fazla destek bulmalıyız. Bu çok büyük ve dünyada çok değeri olan bir organizasyon. Çok önemli bir isimle mücadele edeceğim. İnşallah dünyanın bu kadar değer verdiği kemere ülkemiz de değer verir. Sponsorluk desteklerini bekliyorum."