Üç yıl önce tanıştıkları su altında kendilerini göstererek milli takıma seçilen 15 yaşındaki Alya Akar ve 17 yaşındaki Ceylin İpteş, bugüne kadar katıldıkları şampiyonalarda kısa sürede önemli dereceler elde etti.

Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda geçen yıl gençlerde farklı kategorilerde Alya Akar 3 ve Ceylin İpteş de 2 ikincilik kazandı.

Son olarak geçen yıl Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde Alya 2 gümüş ve 1 bronz, Ceylin ise 1 gümüş ile 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcular, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Alya Akar: Başarılı olduğumu düşünüyorum

Milli sporcu Alya Akar, her zaman kürsüde yer almak için çalıştığını söyledi. Alya, ilk önce yüzmeye başladığını daha sonra serbest dalışa geçtiğini belirtti.

"Serbest dalışa geçtikten sonra yüzmeden farklı olduğunu fark ettim. O yüzden serbest dalışa motivasyonum biraz zor oldu. Yine de yoğun bir şekilde çalıştım ve başarılı olduğumu düşünüyorum. İlk yarışım Türkiye şampiyonasıydı. Orada aldığım derecelerle de milli takıma girdim. Milli takıma girdikten sonra dünya şampiyonasına gittim."

Alya, ülkesini yarışmalarda en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti.

"Dünya şampiyonasında da güzel başarılar kazandım. Kürsüde olmak gurur vericiydi. Tekrar o duyguları yaşamak istiyorum. Bu kadar kısa sürede böyle dereceler elde etmeyi beklemiyordum. Çalışmalarımı yoğun şekilde sürdürüyorum. Bundan sonraki hedefim yeni madalyalar kazanmak ve rekor kırmak."

[Fotoğraf: AA]

Ceylin İpteş: Çalıştıkça bu spora çok ısındım ve korkumu yendim

Milli sporcu Ceylin İpteş de yüzmeyle başladığı spor hayatına su altında devam ettiğini dile getirdi. Ceylin, okuldaki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle su altıyla tanıştığını anlattı.

"Su altından ilk başlarda çok korktum. Su altında yapamayacağımı düşündüm. Çalıştıkça bu spora çok ısındım ve korkumu yendim. Daha sonra yarışlara katılmaya başladım. İlk yarışımda çok stresliydim. Yarış güzel geçti, madalyalarla döndüm. Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandım. Dünya şampiyonasında da 3 madalya kazandım. Şimdi büyükler kategorisine hazırlanıyorum. Bizim için zor olacak ama çalışacağız. Her gün düzenli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Antrenör Sertan Aydın da sporcularının kısa sürede güzel başarılara imza attığını söyledi. Aydın, Alya ve Ceylin'in sürekli kendilerini geliştirdiğini vurguladı.

"Türkiye şampiyonasında güzel sonuçlarla dönmeleri sporcularımız için çok iyi oldu. Milli takıma katılarak dünya şampiyonası tecrübesi yaşamak için fırsat yakaladılar. Dünya şampiyonasından beklentimiz madalya ile dönmeleriydi. Bunu başardılar ve oradan madalya ile döndüler. Geçen yıl sporcularımız için çok başarılı bir yıl oldu. Bu yıl da kürsüde yer almak, başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecekler."