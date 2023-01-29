Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen yarışlarda 3 kulvarda yarışan Furkan Akar 500 metrede 5, 1500 metrede 6 ve son olarak 1000 metrede 3. oldu.

Daha önce 2022 Kış Olimpiyatı Oyunları ve Kanada'daki dünya şampiyonasında 6'ncılıkları olan Furkan, yoğun antrenman temposundan sonra çıktığı Avrupa arenasında bronz madalya alarak bu alanda Türk bayrağını göndere çeken ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Yeni yılın ilk müsabakasında iyi bir sonuca imza atan Furkan, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) tarafından 3-5 Şubat Almanya ve 10-12 Şubat'ta Hollanda'da düzenlenecek dünya kupası 5 ile 6 müsabakalarında da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Furkan Akar: Çok sıkı çalışarak odaklandık

Milli sporcu Furkan Akar, hazırlıkları, yarışlarda yaşadığı duyguları ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Önceki dünya kupalarında 6'ncı ve 4'üncü olduğunu hatırlatan Furkan, bu yarışların ardından 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

Milli sporcu, şampiyonaya iyi hazırlandığını belirtti.

"Madalya için gitmiştik sabah akşam buzda antrenman yaptık. Çok sıkı çalışarak odaklandık. Her yarış taktiğimiz rakiplerimize göre değişiyor. Finalde de farklı bir taktik yaptık ve işe yaradı. İtalyan sporcu rakiple girdiği mücadele sonrasında yarışmayı bıraktı. Ben de son tur rakibimi tam geçerken beni içe doğru itti ve ikimiz düştük. O iki penaltı yaptığı için sarı kart aldı. Ben de düşüp kalkıp üçüncü oldum. Aslında çok hızlı düşme yaşadım ve düştüğüm anda tam mindere çarpmadan hemen kalkmak istedim çünkü İtalyan sporcu ile ara olduğunu biliyordum. Hemen kalkıp son çizgiye ulaşmak için çabaladım."

[Fotoğraf: AA]

Furkan, sonuçların açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamadığını anımsattı.

"Sonuçlar açıklandıktan sonra gözyaşlarını tutamadım. Çektiğimiz zorluklar, yaptığım antrenmanlar, sabah akşam ailemden uzak kaldığım günler aklıma gelince, bir de antrenörümün ve ailemin yanımda olduğunu hissedince gözyaşlarımı tutamadım, sevinç gözyaşlarıydı. Kürsüye giderken bütün sporcuların beni izlemesi apayrı bir gururdu. Kürsüye çıktıktan sonra gerçekten Türk bayrağının yukarıya doğru çıktığını görmek göğüs kabartıcı gurur verici bir şey. Bunu benim yaşamam gerçekten çok mutluluk verici."

[Fotoğraf: AA]

Furkan Akar, söz konusu yarışları artık geride bıraktığını ve önünde çok önemli iki yarışın olduğuna dikkat çekti.

"Şu anda Almanya ve Hollanda'da 5 ile 6. dünya kupaları var. Bunun için hazırız, ardından da Kore'de dünya şampiyonası olacak. Buralarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için hazırım."

Artur Sultangaliyev: Türkiye'ye kış branşlarında ilk defa tarihi bir başarı getirdik

Sürat Pateni Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev de madalyanın kazanılmasında büyük bir emeğin olduğunu anlattı.

"Dünya kupalarıyla tecrübe kazandık ve Avrupa'da madalyayı hedefledik. Türkiye'ye kış branşlarında ilk defa tarihi bir başarı getirdik. Bu bizim için çok büyük bir sevinç, özellikle antrenör olarak başarı elde ettiğimiz için çok sevindim. Diğer ülkelerin sporcu ve hocaları farkındalar. Artık biz Türkiye olarak güzel bir rakip olduk. Bu sadece başlangıçtı, şu anda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Sultangaliyev, şampiyonada taktik uyguladıklarını dile getirdi.

"Tecrübeler üzerinde taktik oluşturduk. Bu taktik finallere çıktı ve 1000 metrede Furkan'ın arkada beklemesini, rakipleri madalya mücadelesi verirken hata yapacaklarını düşündük ve aynısı da oldu. Furkan 4. olduktan sonra 'son turda geçersin' diye bağırdım. Furkan her zaman beni dinliyor sürekli gözü kulağı bende. Dolayısıyla son turda gücü de vardı. Eğer düşmeseydi ki tahmin etmiştim düşeceğini. Düşmeseydi belki birincilik ya da ikinciliğe oynardı ama bizim için bronz madalya da çok büyük bir başarı. Unutulmaz bir anı, sonuçlar açıklandıktan sonra biz de çok sevindik. Gerçekten bu bizim için Türkiye'de yaşadığımız ilk başarı. Gençlik ve Spor Bakanımız aradı tebrik etti. Bakanımız ve federasyonumuzun desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."