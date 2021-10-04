Kaş ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Buradaki açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile CMAS Marşı okundu.

CMAS Başkanı Anna Arzhanova, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde zorlu bir etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Arzhanova, "Herkese bol şanslar diliyorum. Birçok dünya ve kıta rekorları görmek için sabırsızlanıyorum. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nı burada açıyorum" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen ise federasyon olarak Kaş'ın da desteğiyle dünya şampiyonluğuna bir kez daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporculara her dalışta cesaret, motivasyon ve sağlık temennisinde bulunan Özen, "Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda 5 gün önce kırılan 2 dünya rekorunun, dünya şampiyonluğu organizasyonumuzda yeni rekorlar dalgasına dönüşmesini temenni ederim. Yarışmalara katılan sporculara ve teknik heyetlerine, görevli hakemlere, federasyonumuz ve Türk sualtı topluluğu ailesi adına başarılar dilerim" diye konuştu.

"Dünya sualtı sporları dünyasının gözü kulağı Kaş'ta olacak"

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da böyle bir etkinliğin eşsiz denizi ve doğasıyla Türkiye'nin ve dünyanın en iyi dalış noktalarından Kaş ilçesinde gerçekleştirilmesi dolayısıyla son derece mutlu olduklarını belirtti.

Ülkelerin sporcularını ve teknik heyetlerini TSSF'nin organizasyonuyla ilçede en iyi şekilde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"CMAS-TSSF 4. Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda kırılan dünya rekorlarının heyecanını henüz yaşıyorken Dünya Şampiyonası'nın atmosferini hissetmek, gerçekten ülkemiz ve Türk sporu adına gurur verici. 5 gün boyunca dünya sualtı sporları dünyasının gözü kulağı Kaş'ta olacak. Onlara dünyanın en prestijli serbest dalış organizasyonundan en unutulmaz kareleri sunmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz."

CMAS Başkanı Anna Arzhanova'ya ve yarışmaları gerçekleştiren TSSF Başkanı Şahin Özen'e Kaş'ı tercih ettikleri için teşekkür eden Yazıcı, sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da geçen hafta gerçekleştirdikleri 4. Kaş Başka Serbest Dalış Dünya Kupası'nın hemen ardından dünyanın en prestijli organizasyonuna ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

TSSF tarafından 5-9 Ekim'de Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri açıklarında gerçekleştirilecek CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na 4 kıtadan 29 ülkeden 96 sporcu, CMAS 1. Master'lar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na ise 4 ülkeden 6 sporcu katılacak. Dalışlar, sabit ağırlık (CWT), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde gerçekleştirilecek.

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS 1. Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda, yarın sabah sabit ağırlık (CWT) dalışları yapılacak.