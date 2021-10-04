TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.

Ay-yıldızlılar, ilk 15 dakikası basına açık tutulan günün ikinci idmanını da iki grup halinde yaptı. Kulüp takımlarıyla oynadıkları maçlarda aldıkları süreler göz önünde bulundurularak ikiye ayrılan futbolcuların ilk grubu Stefan Kuntz ile yardımcı antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte nezaretinde saha çalışması yaparken, diğer grup ise Busenkell eşliğinde salonda çalıştı. Kaleciler ise antrenör Michael Rechner gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi.

Seyahat programları nedeniyle kampa geç dahil olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Orkun Kökçü ve Sinan Bolat antrenmanlarda yer almadı.

Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

Ay-yıldızlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.