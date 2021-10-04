Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanı Arif Ümit Öztürk ile teknik heyet ve futbolcular, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'yı ziyaret etti.

"İkinci kez Avrupa Şampiyonu olmak azmin neticesi"

Ziyarete ilişkin düşüncelerini paylaşan Sobacı," TRT 1'den canlı yayınlanan ve ülkeyi de sevince boğan böyle bir takımı burada ağırlamak bizim için de bir gurur vesilesi. Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak inancın sonucu, bir azmin neticesi" dedi.

TRT 57 yıldır spora hizmet ediyor

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin 57 yıldır uluslararası spor organizasyonlarını yayınladığına dikkat çekti. TRT'nin Türk sporuna olan katkısına vurgu yapan Sobacı, "TRT bu maçları yayınlayarak da engelli bireylerimizin hem spora teşvik edilmesi açısından hem de sosyal hayata dahil olmaları açısından bir anlamda kamu yayıncılığımızı da yerine getirmiş oluyoruz. Dünya Şampiyonası da buna daha fazla aracılık ederse mutluluğumuz katlanmış olur" açıklamasını yaptı.

TRT'ye teşekkür

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk ise TRT'ye teşekkür etti.

TRT Genel Müdürü Sobacı, Türkiye'yi sevince boğan golleri bir kez de takımla birlikte izledi. Teknik direktör Osman Çakmak ve futbolcular, TRT Genel Müdürü Sobacı'ya isimlerinin yazılı olduğu bir numaralı forma hediye etti.

Daha sonra şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çekildi.