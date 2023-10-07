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Spor
AA 07.10.2023 19:15

Şenol Güneş: Kalbim daima sizinle olacak

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı.

Şenol Güneş: Kalbim daima sizinle olacak

Güneş, Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajında, bir değişiklik yaşanması gerektiğini belirtti.

"Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz."

"Kalbim daima sizinle olacak"

Güneş, oyuncularını sevdiğini ve güvendiğini belirtti.

"Beşiktaş; asaletini, maharetini, cesaretini gösterecektir. Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir. Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş’ta yeri yoktur. Beşiktaş’ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş’ın haklarını korumak gerekir. Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur. Kişiler de önemlidir ancak kurumlar daha önemlidir. Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı.

Tüm personelimiz ve teknik heyetimiz gece gündüz çalıştı. Beşiktaş taraftarı her zaman her yerde koşulsuz destek verdi. Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hocaların görev süresi bitinceye kadar devam etmelerini isteyen biri olarak bu ayrılık beni üzdü.

Biliyorum taraftarlarımız da üzüldü. Beşiktaş’ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak. Ben hakkımı helal ediyorum, lütfen siz de hakkınızı helal edin. Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın."

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