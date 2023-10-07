Galatasaray Antalya'da hata yapmadı

Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 58. dakikada Sanchez ile 86. dakikada Icardi ağlarla buluşturdu.

Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ligde en erken 30 gole ulaşan yabancı futbolcu oldu. (32 maç) Önceki rekor 33 maçta 30 gol ile Diagne'ye aitti.

Ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Galatasaray, üst üste çıktığı 7. galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılı ekip 22 puana yükselerek milli maçlar nedeniyle verilecek araya moralli girdi.

[Fotoğraf: AA]

Sezona Mondihome Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor maçlarından 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray, ligin 9. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, bu maçla üçüncü yenilgisini aldı. Antalyaspor milli araya 9 puanla girdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Tete'nin ceza sahası sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafayla şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

57. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Icardi'nin şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle kornere gitti.

GOL - 58. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın sağ köşeden kazandığı kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Icardi'nin indirdiği topu kale çizgisi önünde bulan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

78. dakikada Safuri'nin ortasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Assombalonga'nın sol çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GOL - 86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin sağından filelere gönderdi: Hakem Zorbay Küçük, ofsayt itirazı üzerine gidilen VAR incelemesi sonrası golün geçerli olduğunu ilan etti. 0-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 74 Assombalonga), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 90+1 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip, Saric (Dk. 74 Holtmann), Jehezkel, Streek (Dk. 63 Safuri), Bytyqi (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Buksa.

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 75 Nelsson), Ndombele (Dk. 63 Mertens), Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Zaha (Dk. 63 Kaan Ayhan), Icardi.

Sarı kartlar: Dk. 18 Torreira, Dk. 26 Muslera, Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 30 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)

Goller: Dk. 58 Sanchez, Dk. 86 Icardi (Galatasaray)