Tecrübeli teknik adam, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk yarışını bırakmayacaklarını anlatan Güneş "Bizim umudumuz da gücümüz de var. Yarışta geriden geliyoruz. Geriden gelen öne geçmez diye bir kural yok. Kışa giriyoruz, kış daha zordur. Ondan sonra bahar gelir, inşallah havalar daha güzel olur." dedi.

Güneş, siyah-beyazlı camianın beklentilerini bildiklerini dile getirdi.

"Taraftarımız mutlu etmek istiyoruz. Yeniden yarışın içinde olmak istiyoruz. Coşkulu ve keyifli bir dönem olacak. Devre arasına kadar 5 lig ve bir kupa maçımız var. Lig maçlarında alacağımız sonuçlar çok önemli. Zaman zaman bizim dışımızda bazı bilgiler verilirken, bu bilgiler kamuoyuna yanlış aktarılabiliyor. Elimizde bir oyuncu grubu var. Bu oyuncularla devre arasına kadar devam edeceğiz. Kimin gideceği, kimin kalacağı konusunda şu an bir kanaatimiz yok. Elimizde olan tüm oyunculara şans vermek istiyorum. Onlardan da takıma katkı yapmasını bekliyorum. Eğer katkı yapan oyuncu görürsek onlar bizimle kalır. Tüm oyuncuları kazanmak istiyoruz. Hiçbir oyuncumla ilgili kesin bir kanaatim yok."

Performansı düşük olan bazı oyuncularının olduğunu ve bu konuda da değerlendirmelerini yapacaklarını aktaran Güneş, daha iyi bir takım olmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada 5 hazırlık maçı yapacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, oyuncuları daha iyi tanımak istediğini vurguladı.

"Oyuncu grubumuzla çalıştıkça, onları daha iyi tanıyorum. Yetki, görev ve sorumluluklarımız belli. Burada bir aile ortamı yapmaya çalışıyoruz. Burada o sıcak havayı sağlayabilirsek, çok daha büyük bir sinerji olacağını düşünüyorum. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız."

Şenol Güneş, daha istekli ve coşkulu bir mücadele ortaya koymak istediklerini anlattı.

"Oynayacağımız oyun, hepimizin keyif alacağı oyun olacak. Coşkulu bir oyun olacağını, geçmiş dönemki oyunlarımızdan çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ne yaptığını bilen bir takım olmak istiyoruz. Adaletli, özgür, yaratıcı, disiplinli ve çok çalışan bir takım oluşturmak istiyoruz. İşini iyi yapmayı ön plana çıkartacağız. Takım zaman zaman kırılganlık gösterdi. Benim dönemimde de bunu hissettim. Kaçmanın kimseye yararı yok, tam tersine üstüne gideceğiz. Kazanmak ya da kaybetmek duygusundan çok değerli olmayı, işini iyi yapmayı ön plana çıkaracağız. O zaten sonucu getirir."

Güneş, Dünya Kupası arasında gereksiz yükleme yapmadan takımın fiziksel anlamdaki eksikliklerini gidermeye çalışacaklarını belirtti.

"Takımda taktik anlamda değişiklikler olacaktır. Topa sahip olan, hücumu kendi oyunuyla oynayan, rakibi kovalayan değil rakibin kendisini kovaladığı bir oyun istiyoruz. Brezilya gibi tekniği olan, yaratıcılığı olan, pres ve baskıyla rakibi boğan bir oyun istiyorum. Onlar gibi mükemmel olamasak da onlar gibi olmaya çalışmak bize bir adım attırır diye düşünüyorum."

"Dele Alli'nin çalışmayla gelişeceğini düşünüyorum"

Şenol Güneş, İngiliz futbolcuları Dele Alli'nin çalışmayla daha fazla gelişeceğine inandığını aktardı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'taki ilk döneminde oynayan Alman Mario Gomez ile şu anda kadrolarında yer alan Hollandalı Wout Weghorst kıyaslanarak yöneltilen bir soruya yanıt verdi.

"Weghorst ve Gomez aynı oyuncular değiller. Weghorst, kazanma hırsı olan, yeteneğini sonuna kadar kullanma isteği olan bir oyuncu. Dele Alli, Gomez ile kıyaslanabilir. O da futbol hayatında dibe vurmuşken, çıkış yapabilir. Gomez ilk geldiğinde o hırsla ve arzuyla çalışmayı düşünmeseydi, çıkış yakalayamazdı ve milli takıma gidemezdi. Dele Alli daha genç. Çalışmayla çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Elimizde memnun olduğum ve olmadığım oyuncular var. Buradan bir takım çıkartmak istiyoruz. Takım büyüsün, iyi sonuç alsın, taraftar ve camia mutlu olsun diye buradayım. Oyuncular buradaysa, aynı duyguyu ve düşünceyi paylaşacağız. Yoksa ne olursa olsun değişime gideceğiz."

"Rosier bu takımın direkt oyuncusu"

Şenol Güneş, Fransız futbolcuları Valentin Rosier'in bu yıl dalgalı bir performans sergilediğini belirtti.

"Elinizde Rosier gibi bir oyuncu varken oyuncu almayı doğru bulmam. Bu takımın direkt oyuncusu, öyle olduğu için buraya transfer edildi. Şu anda bir dalgalanma geçiriyor. Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığımız toplantıda da söyledim. Çok zeki öğrenciler vardır ama yaramazdırlar. Onu da buna benzetiyorum. Zekası, oyun yeteneği iyi. Onu bu tarafa getirmeye çalışıyoruz, gelmezse başka yere gider."

Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor Onur Bulut'u beğendiğini dile getirdi.

"Onur, başarılı bir oyuncu, burada olmasını isterim. Ama bu istekler, oyuncuya, takıma, şartlara bağlı. Onur, çok değerli ve Türkiye'nin en iyi beklerinden birisi."

Güneş, takımda bu sezon yaşanılan sakatlıkların birçok nedeni olduğunu vurgulayarak, doğru antrenman, beslenme ve dinlenme yöntemleriyle sakatlıkları en aza indirmeye çalışacaklarını söyledi.

"Ghezzal'ın bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat edilen Rachid Ghezzal'ın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

"Ghezzal iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Elimizde böyle oyuncular var zaten. Ghezzal'ın bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Ameliyatını oldu, çalışmalarını yapıyor. Doktorlar, ocak sonu veya şubat başına takıma katılacağını söyledi. Ne kadar verimli olacağını sahaya indiği zaman göreceğiz."

Güneş, Ghezzal'ın gol yollarında takıma önemli katkı yaptığını ancak takımın gol anlamında fazla sorun yaşamadığını ifade etti.

"Beşiktaş gol attığı zaman çok da gol yedi. Önce bunu çözmek istiyoruz. Tüm bunlar değişecek. Çok gol yiyen bir takımın başarı kazanması mümkün değil. Gol atmakta sorunumuz yok. Ghezzal'ın bir an önce dönmesini isterim ama elimizdeki oyuncuların da ellerinden geleni yapacağını düşünüyorum."

"Aralık ayında oyuncu almayacağız"

Şenol Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

"Aralık ayında oyuncu almayacağız. Oynayacağımız 6 maçta takımı ayağa kaldıran oyuncuları tutacağım. Ondan dışında kim olursa olsun kulüple konuşacağım. Tek başıma karar verebileceğim bir şey, karar değil. Oyuncu bakıyoruz. Aynı şekilde elimizdeki oyuncuları değerlendiriyoruz. Ama bizim başarıya, sonuca ihtiyacımız var."

"Ronaldo'yu şu anda alamayız"

Şenol Güneş, bir basın mensubunun "Ricardo Quaresma ile Beşiktaş'ta tekrar birlikte çalışmak ister miydiniz? Bir de Cristiano Ronaldo şu an kulüpsüz, hiç gündeminize geldi mi?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Quaresma'nın o yaşta ve o durumdaki çalışması, herkes için örnektir. Beşiktaş'a çok büyük katkılar yaptı ve çok mütevazıydı. Antrenör olarak gelse sevinirim. Çünkü zekası ve yeteneği var. Ronaldo'yu şu anda alamayız. İz bırakanlar unutulmuyor. Ben de oyunculara söylüyorum, siz de bir hikaye yazın, kahramanı siz olun. Burak Yılmaz da öyle. 36 yaşında gidip, Lille'i şampiyon yapabiliyorsa, demek ki Türk oyuncu da bunu başarabiliyor."

Dünya Kupası'nda ülkelerinin takımlarında görev yapan Beşiktaşlı futbolcuları takip ettiğini anlatan Güneş, kupada Brezilya ile İngiltere'nin final oynamasını istediğini dile getirdi.

Kadrolarında milli takımda görev yapan kalecilerin olduğunu ve kaleci konusunun gündemlerinde yer almadığını aktaran Güneş, eski futbolcuları Anderson Talisca ile ilgili soruya ise "Rakamlara baktığınız zaman bunu konuşmaya gerek yok. Beğendiğim bir oyuncu. Bedava gelirse, gelsin oynasın 'hayır' demem. Şu anda öyle bir durum yok." yanıtını verdi.

Güneş, A Milli Takım'ın başında ikinci kez Dünya Kupası'na gidememenin hayal kırıklığını yaşadığını anlattı.

"Hayat her zaman size istediğinizi vermiyor. Tedavisi tekrar mücadele etmek. Gecelerden hoşlanmayan bir güneş var. Geceleri arkada bırakıp, gündüz aydınlığına kavuşacağız inşallah."