Dünya Kupası'na muhteşem bir giriş yapan Brezilya'nın galibiyet sevincine gölge düştü. Sambacıların, Sırbistan karşısında 2-0 kazandığı karşılaşmada, Neymar bileğine aldığı darbe sonucu sakatlandı.

Gözyaşları içinde oyundan çıkan yıldız futbolcu ile ilgili ilk açıklama teknik direktör Tite'den geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Neymar'ın her ne olursa olsun Dünya Kupası'nın geri kalanında sahaya çıkacağını belirtti. Tite, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sambacıların takım doktoru Rodrigo Lasmar ise daha temkinli konuştu. Lasmar, daha doğru teşhis koyabilmek için 24 ila 48 saat arası bekleyeceğini söyledi.

Neymar'ın durumu akıllara 2014 Dünya Kupası'nı getirdi. Yıldız oyuncu Brezilya-Kolombiya çeyrek final karşılaşmasında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak turnuvaya veda etmişti.