Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Senegal kozlarını paylaştı. Senegal, dünya kupasındaki ilk galibiyetini ev sahibi Katar karşısında aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda ilk golü bulan taraf Senegal oldu. 41. dakikada Katar ceza sahasına gönderilen top, savunma oyuncusu Khoukhi'nin ayağına dolanınca, boşta kalan meşin yuvarlağı Dia düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

GOOOLL!! Katar savunmasında büyük hata! Boulaye Dia affetmedi, Senegal öne geçti... pic.twitter.com/Nf5joLcp5o — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

Senegal ikinci yarının başında da Jokobs'un kullandığı kornerde Diedhiou'nun kafa golüyle farkı ikiye yükseltti. 0-2.

Katar, yediği ikinci golden sonra hücumda etkinliğini arttırdı. Afif ve Ali'nin sürüklediği ataklarla Senegal ceza sahasına kadar gelen Katarlı oyuncular, son vuruşlarda ise etkisizdi.

GOOOLL!! Alanyasporlu Diédhiou'dan müthiş kafa! Senegal farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/I5ii1P5EKD — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

Katar 67. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya altı pas önünde Mohamad diziyle vurdu, yere de çapan topu kaleci Mendy sağına uzanıp son anda kornere çeldi.

Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Muntari'den

Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Mohammed Muntari'den geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren Muntari yalnızca 4 dakika sonra golünü atarak adını Katar tarihine yazdırdı.

Sağ kanattan gelişen atakta Mohamad'in ön direğe yaptığı ortaya Muntari kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2.

GOOOLL!! Katar'ın tarihi golü Muntari ile geldi! pic.twitter.com/b2ILVZACgF — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

Katar beraberlik umudu için yüklenirken, kalesinde 3. golü gördü. Sağ kanattan hızlı gelişen Senegal atağında Ndiaye ceza sahasına girdi, yerden geriye çıkardığı topa Diegn gelişine vurdu ve Katar'ın umutlarını bitirdi. 1-3.

GOOOLL!! Bamba Dieng! Senegal farkı yeniden ikiye çıkardı... pic.twitter.com/4dI2EtoGXT — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

İkinci maçında ilk galibiyetini alan Senegal, puanını 3'e yükseltti. Katar ise ikinci maçında da puanla tanışamadı. Tribünlerde 41 bin 797 taraftar olduğu açıklandı.

Grubun son maçlarında 29 Kasım'da Katar ile Hollanda, Senegal ile de Ekvador mücadele edecek.

[Fotoğraf: AA]

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar Katar-Senegal maçını coşkuyla bekledi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar ile Senegal arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları stat önünde maçın havasına girdiler.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla milli takımlarına destek oldular.

Katarlılar geleneksel müzikleri ve kıyafetleriyle maç saatini beklerken, Senegalli taraftarlar da renkli kıyafetleri ve danslarıyla dikkat çekti.

Maç öncesinde bazı taraftarlar, ikindi namazlarını da stat önündeki alanda kıldılar. Stat etrafında Filistin bayraklı futbolseverler de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Al Thumama

Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz.

Katar: Barsham, Miguel (Dk. 83 Abdulwahhab), Hassan, Ahmed (Dk. 83 Salman), Al Haydos (Dk. 74 Muntari), Boudiaf (Dk. 69 Hatem), Khoukhi, Omer Madibo, Afif, Mohammad, Ali.

Senegal: Mendy, Koulibaly, Jakobs (Dk. 77 Cisse), Sabaly, Diallo, Gueye, Mendy (Dk. 78 Sarr), Dia, Diatta (Dk. 64 Ciss), Sarr (Dk. 74 Ndiaye), Diedhiou (Dk. 74 Dieng).

Sarı kartlar: Dk. 20 Mohammad, Dk. 45+2 Ahmed, Dk. 90+1 Assim Madibo (Katar), Dk. 30 Dia, Dk. 52 Jakobs, Dk. 87 Ciss (Senegal)

Goller: Dk. 41 Dia, Dk. 48 Diedhiou, Dk. 83 Bamba Dieng (Senegal), Dk. 78 Muntari (Katar)