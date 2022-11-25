Manisa Futbol Kulübü, A Takıma ve Türk futboluna oyuncu kazandırma hedefini sürdürüyor. Daha önce Mehmet Uysal, Yiğit Kerem ve Ayberk Karapo gibi genç yetenekleri A Takıma kazandıran Manisa FK Akademi yeni 5 genç yeteneği bünyesine kattı.

Bu çerçevede Şehitlerspor’dan 2011 doğumlu orta saha oyuncuları Boran İsmet İrgali ve Enes Üzel, 2011 doğumlu kanat oyuncusu Ömer Erdoğan, 2011 doğumlu forvet oyuncusu Umut Aslan ve 2011 doğumlu kaleci Sefa Yılmaz akademiye katıldı. Halil Onultmak Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya, Akademi Futbol Direktörü Namet Ateş, Şehitlerspor Kulübü Başkanı Numan Sucular, Şehitlerspor Teknik Sorumlusu Nihat Aktar ve sporcu aileleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya, “Manisa Futbol Kulübü olarak futbolun öz kaynaktan geçtiğini iyi biliyoruz. Son dönemde futbolda altyapıdan yetişen oyunculara duyulan önem giderek artıyor. Bu anlamda Manisalı yeteneklerin akademimize dahil olması için çalışmalarımız var. Bunun ilk adımı olarak da Şehitlerspor Kulübü’nden 5 değerli genç sporcuyu akademimize kazandırdık. Sadece Manisa merkezde değil bütün ilçelerdeki yetenekli futbolcuları takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bunları da gerçekleştireceğimiz imza törenleri ile duyuracağız. Şehitlerspor Kulübü’ne, antrenörlerine, bizi tercih eden futbolcularımızın ailelerine Manisa Futbol Kulübü adına teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Ailelerimiz çocuklarını bize emanet etti. Biz de bu emaneti en iyi şekilde yetiştirip Türk futboluna kazandırmak için çok çalışacağız” dedi