Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kaybolan çocuğu arama çalışması sürüyor
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışması devam ediyor.
İlçeye bağlı Çömçeli Mahallesi'ndeki ikametinden dün öğlen saatlerinde Bedro Dağı mevkisinde mantar toplamak için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Selman Y'yi arama çalışması jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara katılan ekipler, bölgede sis ve yağışa rağmen çocuğun bulunması için çaba gösteriyor.
Etiketler: Diyarbakır
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