Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strasbourg kentinde 26 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Circuit Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım mücadele edecek.

Almanya Esslingen kentinde hafta sonu Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası düzenlenecek.

Bu turnuvada yıldız eskrimciler Defne Aldemir, Duru Arabacı, Alara Çermen, Zehra Nehir Cihan, Ayşe Betül Doğan, Deniz Duvan, Ela Suzan Ergezer, Akya Göllü, Hayat Gündoğan, Ekin Haykır, Neris Ada Kabadere, Ayşe Naz Kaptan, Ayça Keleş, Duru Kırsırtlı, Beren Yağmur Koçkaya, Gül İpek Oruncak, Derin Pala, Melahat Irmak Şendur, Nehir Yıldırım, Toprak Altınçekiç, Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, İsmail Tuna Biçicioğlu, Fatih Erdöl, Mustafa Can Gül, Mustafa Arda Gündoğar, Enes Talha Kalender, Ali Sinan Karataş, Emir Yusuf Köşkdere, Ömer Batu Kumla, Emir Mermutoğlu, Nedim Semih Mescioğlu, Tuna Kerem Özgür, Özgür Sakınç, Onat Şen, Bora Takeş, Arda Takka, Arda Tanerler ve Mehmet Emin Uğurlu madalya arayacak.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da hafta sonu yapılacak Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise epeciler Cem Akdurak, Tuna Aykut, Can Biçen, Yiğit Çetinkaya, Cem Ege Ekrem, Ege Erdem Erdoğan, Hilmi Doruk Erdoğan, Telat Ulaş Ergün, Doruk Erolçevik, Berkin Yalım Kılıç, Mert Ahmet Koç, Bartu Ömerbaş, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran, Batuhan Şerbetçioğlu, Ahmet Selim Yücesan, Elmira Ataş, Zeynep Aydemir, Zülal Can, Berra Canbolat, Ceren Cebe, Berru Dağlı, Ayşe Aslı Demirci, Karin Durmuş, Derin Su Edis, Nilahsen Erten, Duru Fazlıoğlu, Öykü İğdelipınar, Elif Işılak, Melike Karadavut, Hadiye Neslipir Kaymak, Fahriye Elif Korkmaz, Ilgın Kornaz, Kayra Naz Özcan, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş piste çıkacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda flöreciler yarışacak.

Budapeşte’de; Ahmed Turgut Anbarlılar, Çağan Çip, Arda Barış Demircan, Egemen Erdinç, Ekin Deniz Erol, Halis Genç, Ali Eren Girgin, Cem Güneş, Yusuf Gürpınar, Ömer Dora Işık, Adlen Suar Kaya, Sabit Karatay Kılınç, Berk Kıran, Mert Kırdar, Kıvanç Kırtay, Sarp Öztürk, İlker Erkin Şahan, Alp Sungur, Ada Tan, Erez Deniz Yokuş, Bahar Deniz Acar, Neziha Aslı Aksoy, Ada Arıkan, Azra Arıkan, Zeynep Tuana Arslan, Alara Atmaca, Elif Su Ay, Doğa Neval Ayyüce, Irmak Çarpışır, Rüya Gökkan, Elvin Gülışık, Ece Gizem Huriel, Nisal Ezel Karaman, Merve Kırdar, Defne Okçuoğlu, İpek Özırak, Beril Turhanlar ve Elif Rana Yalçın, Tiflis'te ise Doruk Tosun, Şevval Zeynep Gölcü ve Sidelya Güler, Türkiye'yi temsil edecek.