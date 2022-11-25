5 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, spora ilkokul öğretmeninin ısrarıyla başladığını söyledi.

Başarısını Yozgat Kavurgalı Köyü İlköğretim Okulu’ndaki öğretmeni Neşet Altınpınar'a borçlu olduğunu belirten Kayaalp, spora başlama serüvenini böyle anlattı:

“Ben köyde büyüdüğüm, yetiştiğim için benim hiçbir imkanım yoktu. Bana yol gösteren ilkokul öğretmenimin oldu. O çok istiyordu benim güreşçi olmamı. Sen yapabilirsin, senin yapın müsait dedi bana 8-9 yaşlarında. Ben de çok istiyordum ama onun ısrarı daha iyi motive olmama vesile oldu. Ve güreşe başladım. Onun sayesinde şimdi ülkeme birçok altın madalya kazandırdım''

TDV’den öğretmenler günü kutlaması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Ankara'da Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu’nda gerçekleştirilen programla kutladı.

Programa Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve Oyuncu Necip Karakaya da katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çekti:

"En yüksek rütbeli insanların arkasında onu eğiten, yetiştiren bir öğretmenin var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gerçekten çok ince bir sanat, çok önemli bir özveri gerektiriyor.”

Programa katılan öğretmenlere, Diyanet Yayınları'nın kitapları hediye edildi.