Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor kuvvet çalıştı
[Fotograf: AA]
Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmasının ardından dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Antrenman, aktivasyon, mobilizasyon ve genel kuvvet çalışmaları ile sona erdi.
Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Etiketler: Trabzonspor
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