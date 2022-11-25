Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçların heyecanı başladı.

Günün ilk müsabakasında B Grubu’nda Galler ile İran, Ahmad bin Ali Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda İran daha etkili olurken, birkaç pozisyonu da direkten döndü.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında ceza yayının üzerinden sert bir vuruş yapan Rouzbeh Cheshmi, İran'ı 1-0 öne geçirdi. 90+11. dakikada Ramin Rezaeian ile bir gol daha bulan İran sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GOOOLL!! İran aradığı golü 90+9'da buldu! Cheshmi'den harika gol... pic.twitter.com/taNomz5j9v — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

Maçın 86. dakikasında Gallerli kaleci Wayne Hennessey ceza sahası dışında Mehdi Taremi'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Mario Escobar ilk olarak Hennessey'e sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Escobar, Hennessey'e direkt kırmızı kart verdi. Bu aynı zamanda 2022 Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart oldu.

Ramin Rezaeian'ın farkı ikiye çıkaran golü... pic.twitter.com/nvve2W8Nf1 — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

[Fotoğraf: AA]

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.

Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

Bu sonucun ardından İran puanını 3'e çıkarırken, ilk mağlubiyetini alan Galler de 1 puanda kaldı. 29 Kasım'da Galler ile İngiltere, İran da ABD'de ile mücadele edecek.

İranlı taraftarların protestosu devam etti

2002 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile karşı karşıya gelen İran'da taraftarların, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoları sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Ahmed bin Ali Stadı'nın dışında yerel müzikleriyle dans eden İranlı futbolseverler, "kadınların yaşamına özgürlük" yazan pankart ve tişörtlerin yanı sıra Mahsa Emini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Emini'nin adı yazan 22 numaralı formayla tribündeki yerini aldı. Bazı taraftarlar, yüzlerinde gözyaşını simgeleyen boyalarla protestolara katıldı.

İran Milli Takımı futbolcuları ise ilk maçın aksine bu kez seremonide ülkelerinin milli marşlarını okudu. Ülke milli marşı sırasında, stattaki dev ekranlara gözyaşlarını tutamayan çok sayıda İranlı sporsever yansıdı.

[Fotoğraf: AA]

B Grubu'nda İran'ın İngiltere ile oynadığı ve 6-2 kaybettiği maçta, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestolar damgasını vurmuştu.

Stat: Ahmed bin Ali

Hakemler: Mario Escobar, Caleb Wales, Juan Mora.

Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts (Dk. 57 Johnson), Ampadu (Dk. 77 Joe Allen), Ramsey (Dk. 87 Ward), Wilson (Dk. 58 James), Williams, Gareth Bale, Moore.

İran: Hosseini, Haj Safi (Dk. 77 Torabi), Mohammadi, Rezaeian, Hosseini, Ezzatolahi (Dk. 83 Ali Karimi), Gholizadeh (Dk. 77 Jahanbakhsh), Noorollahi (Dk.78 Cheshmi), Azmoun (Dk. 68 Ansarifard), Taremi, Pourilaganji.

Sarı kartlar: Dk.45 Rodon (Galler), Dk. 90+4 Rezaeian, Dk. 90+5 Jahanbakhsh (İran)

Kırmızı kart: Dk. 86 Hennessey (Galler)

Goller: Dk. 90+8 Cheshmi, Dk. 90+11 (İran)