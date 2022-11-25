Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, bu sabahtan itibaren pistlerde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kayak merkezinde, tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi ile Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da kar yağışı sürüyor.

Erciyes Dağı'nda geniş bir alanda kurulan pistlerde, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetre ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kayak merkezinde, geçen yıl aralık ayının ortalarında başlayan kış turizm sezonu 7 Mayıs'ta sona ermişti. Bu süreçte kayak merkezi yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri de yapılabiliyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip olan Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Erciyes, 23 bin metre uzunluğunda ve saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesine sahip 2'si gondol 19 mekanik tesis ağıyla, misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlıyor.

Kayak merkezinde kış turizm sezonunun aralık ayının ortalarında başlaması bekleniyor. İşletmeci Veysel Değirmenci, yağan karın kendilerini ve kayakseverleri sevindirdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kayak sezonunun genellikle aralık ayının ortalarında açıldığını belirten Değirmenci, tesiste tüm hazırlıkların yapıldığını ve sezona hazır olduklarını ifade etti.

Değirmenci, kayak sezonundan umutlu olduklarını, Erciyes'e karın çok yakıştığını sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]