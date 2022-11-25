İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'ndaki basın toplantısında bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan Mehmet Akif Üstündağ, 5 yıldır A Milli Kadın Voleybol Takım'ın başantrenörlüğünü yapan Guiddetti için göreve geldiği gün de böyle bir basın toplantısı yapıldığını hatırlattı.

"Orada onun içimizden biri olduğundan bahsetmiştik. Kendisine aynı zamanda 'bizim eniştemiz' diyoruz. Hala kendisi Türkiye'de görev yapmakta. 5 yılda Türk voleyboluna çok önemli destekler, hizmetler, katkılar verdi."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından Giovanni Guidetti'ye; Türk voleyboluna olan katkılarından dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. pic.twitter.com/tyUjLlgtrS — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 25, 2022

"Uzun bir toplantı yaparak ayrılma kararı aldık"

Üstündağ, sık sık bir araya geldikleri Guidetti ile son dünya şampiyonası sonrasında da bir araya geldiklerini ve ayrılıkla ilgili karşılıklı konuştuklarını aktardı.

"Uzun bir toplantı yaparak ayrılma kararı aldık. Bu kararı kendisinin de isteğiyle birlikte aldık. Kendisinin de medyaya yansıyan açıklamaları vardı. Türkiye'nin kendisine neler kazandırdığından bahsetti. Ben federasyon başkanı olarak hocamıza bugüne kadar milli takım bazında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde Vakıfbank Spor Kulübü'nün de koçu, burada uzun yıllardır hizmet etmekte ve halen de devam etmektedir. Başarılar diliyorum. Nezih camiamızın aldığı kararların örnek kararlar olduğunu ve bunun örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz için ortak kararımızı basının huzurunda, karşılıklı vedalaşarak yapmak istedik. Ama yine sürekli beraberiz. Ondan her konuda yardım almaya da devam ederiz. Sıkıntılı bir süreç yaşadığımızı düşünmüyorum da. Varsa hakkımızı helal ediyoruz. Kendisi de varsa bize hakkını helal etsin."

"15 yıldır Türkiye'deyim. Artık bir tarafımın Türk olduğunu söyleyebilirim."



"Çalışmaya başladığımızda Türkiye dünyada 15.'ydi. Şu anda sıralamamız 7'ye indi."



"Gelecekte Türkiye'nin en iyi taraftarlarından birisi olacağım."



Guidetti'den açıklamalar... pic.twitter.com/rwGPhvXpYj — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 25, 2022

"Türk voleybolu inanılmaz bir ivme yakaladı"

Mehmet Akif Üstündağ, İtalyan hocanın Türk voleyboluna çok büyük katkılar verdiğini de anlattı.

"Geldiğimiz noktaya baktığımızda herkesin ciddi emeği ve desteği var. Türk voleybolu inanılmaz bir ivme yakaladı ve bu ivmeyi de devam ettireceğini umuyorum. Ben de dahil olmak üzere kişiler olmayabilir ama görevdeyken de bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

Üstündağ, Türk voleybolunun geldiği noktada her turnuvada yerini aldığının da altını çizdi.

"Bugün dünya şampiyonasında varız, Avrupa şampiyonasında varız, VNL'de varız. Erkekler de çok büyük bir ivme yakaladı. Avrupa şampiyonasında varız. Golden Lig'de varız. Erkeklerde çok iyi bir jenerasyonla VNL'yi de yakalayacağımıza inanıyorum. Paris Olimpiyatları'na kadınların yüzde 99, erkeklerin de yüzde 51 katılma şansı olduğunu burada yenilemek istiyorum. Tarihimizde ilk kez erkeklerde olimpiyat elemesi de oynayacağız. Bu demektir ki her geçen zamanda Türk voleybolu hep ileriye doğru gitmiştir, gitmeye de devam edecektir. Bu başarıda pay sahibi olan kulüplerimize ve alt yapı hocalarımıza da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Ülkemize, Türk milli takımına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Guidetti'ye çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. pic.twitter.com/9NhxhvgFZJ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 25, 2022

Guidetti: Son 5 yıl içinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum

Giovanni Guidetti ise, Türkiye milli takımının kendisine verdiklerini geri verme niyetiyle bu işe başladığını ve 15 yıldır Türkiye'de olduğu için artık bir tarafının Türk olduğunu söyleyebileceğini kaydetti.

"Dolayısıyla son 5 yıl içinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum. 3 Avrupa şampiyonasında 3 madalyamız oldu. 3 madalyayla finallerimizi oynadık. Olimpikler için kalifiye olduk. Dünya şampiyonasına katıldık. Ve en önemlisi, çalışmaya başladığımızda Türkiye dünya çapında 15. sırada yer alıyordu, şu an bu sıralamamız 7'ye indi. Bunun harika bir durum olduğunu düşünüyorum. Bana verdiklerini ben de Türkiye'ye bu şekilde geri verdiğimi düşünüyorum."

Guidetti, özellikle başkan Üstündağ'a teşekkür etti.

"Takımımıza yeni katılanlarla alakalı Paris'te madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ve aynı zamanda herkesin eniştesi olma konumunda bir anda herkesin hocası olma konumuna geldim. Bu fırsattan istifade, son 5 yıl içinde çaba gösteren, çok çalışan herkese, oyuncularımıza, taraftarlarımıza ve başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Mili Kadın Voleybol Takımı eski başantrenörü Giovanni Guidetti ile basın toplantısı düzenliyor.



Canlı izlemek için:



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"İki gün önce Bitlis'ten genç bir kızımız bana ulaştı"

Guidetti, çalışmalar sayesinde daha çok genç oyunculara erişebilmeyi umduğunu da aktardı.

"İki gün önce Bitlis'ten genç bir kızımız bana ulaştı. Aslında bana milli takım antrenörü olmadığım için bir yandan üzülürken, 'bize artık daha çok vakit ayırabileceğiniz için çok seviniyorum' dedi. Ve bu tarz mesajlar, geri dönüşler bir hoca olarak yaptıklarımla gurur duymamı sağlıyor. Başkanımıza bana sağlamış olduğu destek ve imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Bu ülke için son 5 yıl içinde elimden gelenin en iyisini yaptım ve gelecekte Türkiye'nin en iyi taraftarlarından bir tanesi olacağımı söylemek istiyorum. Türkiye voleybol konusunda harika bir ülke ve bu şekilde kalmasını umuyorum. Bütün kalbimle herkese en iyi dileklerimi iletiyorum."

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Üstündağ, Guidetti'ye bir plaket ve çiçek sundu.