Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Wulff ve beraberindeki heyet, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Kibar Güven, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile görüştü.

Wulff, futbolun ülkeler ve insanlar arasında bir köprü olduğunu belirtti.

"Almanya'da ve Türkiye'de futbol çok seviliyor. Bu da ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki iletişimi sağlıyor, güçlendiriyor."

Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Eski Alman Teknik Direktörümüz Sunderman'ın vefatı bizi çok üzmüştü. Kendisini bir kez daha saygı ile anıyoruz. Almanya en çok taraftarımızın olduğu ülkelerin başında geliyor. İlişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi bizim için büyük önem arz ediyor."

Sağıroğlu, Wulff'a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Wulff ve Almanya Doğu Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosu İhsan Alioğlu'nun da yer aldığı heyet, Akyazı Stadyumu'nu gezdi.