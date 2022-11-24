Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 23:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Brezilya 2 golle kazandı
Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'ye fırtına gibi başladı. Sambacılar, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
Brezilya ile Sırbistan Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Brezilya sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı.
Karşılaşmada Sambacılara galibiyeti getiren golleri 63 ve 73. dakikalarda Richarlison kaydetti.
Bu sonuçla Brezilya, Dünya Kupası'na 3 puanla başlangıç yaptı ve ilk sıraya yerleşti. Puansız Sırbistan ise grupta son sırada kaldı.
G Grubu'nda oynanan diğer maçta ise İsviçre, Kamerun'u 1-0 yenmişti.
Etiketler: Brezilya FIFA Dünya Kupası Sırbistan
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