Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta izin sona erdi
[AA (Arşiv)]
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada 10 gün izin yapan Beşiktaş, sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmaları sonrası minyatür kale maçla devam eden antrenman koşuyla sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Etiketler: Beşiktaş Dünya Kupası
Sıradaki Haber
Abdullah Avcı: Transfer çalışmamız yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz