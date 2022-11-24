Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmaları sonrası minyatür kale maçla devam eden antrenman koşuyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.