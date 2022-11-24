Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Abdullah Avcı, 30 Temmuz'da Süper Kupa ile başlayan süreçte 22 resmi müsabaka oynadıklarını ve Trabzonspor'un her kulvarda olduğunu dile getirdi.

Avcı, ligin geride kalan bölümünde oyuncu değişiklikleri yapıldığını ifade etti.

"22 resmi maçlık bölüm için şunu söyleyelim, özellikle 8 ve 9. aydaki oyuncu değişimleriyle beraber, sahaya çıkan 11'in 7'si yeni gelen oyunculardan oluştu. İlk 11'in 3 tane net oyuncusunu, sakatlıklar nedeniyle bazen mevki olarak değişik yerlerde kullanmak zorunda kaldık. Bunlardan bir tanesi Abdülkadir Ömür'dü. Onu kenar kullanmak zorunda kaldık. Belki onun performansını biraz aşağı çekmiş olduk. Çünkü içerinin, yani 8 ve 10 numaranın oyuncusu. Geçen sene bu anlamda çok iyi performans sergilemişti. Yine Trezeguet sol tarafta daha etkili bir oyuncu ancak bazen orada başkasını, kendisini de yine farklı mevkide kullanmak zorunda kaldık."

Avcı, yaşanan sıkıntılara rağmen birçok iyi maç da çıkardıklarını vurguladı.

"Aldığımız ve alamadığımız sonuçlar vardı. 'İyi miyiz ya da kötü müyüz?' derseniz, arada giden bir durum var. Onunla ilgili birtakım çalışmalar yapıyoruz. Şampiyonluktan sonraki değişimde Trabzonspor her kulvarda olmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışının içinde var. Avrupa'da Konferans Ligi'nde önemli hedeflerimiz var. Türkiye Kupası'na ise daha başlamadık."

Avcı, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Özellikle bu arayı hem oyuncu hem oyun üzerinden çalışacağız. Sahada pratiklerle 22 maçın analizin yapacağız. Geçen sene neler yaptık, bu sene neler yapamadık veya neleri eksik yaptığımızı görüntülerle, verilerle, sahada pratiklerle uygulayarak hazırlıklara devam edeceğiz. Antalya kampında 3 hazırlık maçı oynayacağız. Sakatlıktan çıkan oyuncularımızın süre ve dakikalarını ona göre planlayacağız. Kamp sürecini taktiksel olarak ve daha çok hazırlık maçı oynayarak geçireceğiz. Umarım sakatlıksız şekilde yeniden başlangıç yaparız."

[Fotoğraf: AA]

"Devre arasında daha fazla çalışacağız."

Avcı, takımın geçtiğimiz sezon ve yeni sezondaki oyununa dair bazı verileri paylaştı.

"Bu sene maç başına kalemizde 10.9 şut görürken, kalesinde en az şut gören 4. takım olduk. Geçen sene 13.8'di ve 6. sıradaymışız. Buna geçen sene müsaade etmişiz. Bu sene kalemize gelen şutların yüzde 71'i merkezden olmuş. Bunu merkez orta sahayla, merkezlerin ortayı kapatmamasıyla, kenar oyuncunun merkezi kapatmasıyla açıklayabilirsin. Rakibi en fazla uzun pasa zorlayan takımız. Aslında bütününde çok güzel baskılar yaptığımız maçlar var. Biz birinci bölgeyi en az kullanan takımız. Bu şampiyon olan takım için çok sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Akan oyunda 80 taneden 1 tanesi öyle olur. Bu bir plandır. Bulamadığında topu çevireceksin ama çevirmeye müsaade edilmiyor."

Avcı, Dünya Kupası'nda hem savunma ve hem hücumu birlikte bütün olarak görüldüğünü anlattı.

"Bunun çok detayları var ve içindeki doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Yediğimiz toplam 29 golün 13’ünü set hücumlarından yedik. Sayısal olarak 11’e 3 olarak topun arkasındayken. Bunu çözmeye çalışacağız. Bu sene maç başına 15.6 şut denemişiz. Ligde bunu en fazla deneyen ikinci takımız ama koşu yapan oyuncu sayımız eksik. Burada oyuncu profilinden kaynaklanan bir durum oluştu. Kenar oyuncularının bu şekilde olmasından dolayı orta saha oyuncuları oynamak zorunda kalıyor. Bunun üzerinde çalışacağız. En fazla uzun pas kullanan takımız. Futbol bu kayıpları kaldırmaz. Bunu geçen sene en fazla oynayan takımken en az oynayan takıma döndük. Kendi eksiklerimiz, üzerinde çalışıyoruz ve devre arasında daha fazla çalışacağız."

Avcı, ligde duran toplardan ve kenar ortalardan gol yemediklerini kaydetti.

"Duran top verimliliğini, savunmada ve hücumda geçen sezona göre yüzde 35'ten yüzde 46’ya çıkartmışız. Bu da artan tarafımız. Hava topunu kazanmada yüzde 45'le ligde en sıkıntılı takımız. Geçen sene yüzde 57'ymiş. Yüzde 12 düşüş var. Sahipsiz topu alamıyorsan her seferinde vurmak yerine pas opsiyonları kullanman gerek. Ligde en fazla orta yapan 4. takımız. Maç başına 6 anahtar pasla ligde son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü. Öyle görüntüler var ki Konyaspor maçında Bakasetas, Visca, Hamsik varken çok net final pasında topu atsan 3-0 olacak. Bunların analizini yapıp, görselde ve pratikte çalışıp, daha iyisini yapmak için ikinci yarıya start vereceğiz. Oyuna bütün olarak bakmak lazım."

"Yapılan ortaların büyük bölümü son derece sıkıntılı"

Avcı, milli ara sonrası savunma oyuncularına yönelik organizasyonda değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

"Yapılan ortaların büyük bölümü son derece sıkıntılı. Bekleri aslında bu sene yolladık. Çünkü kenar oyuncuları da orta saha oldukları için içeride topla buluşturduk. Senin önünde oynayan futbolcunun profiline göre bu değişiyor. İç koridordan mı, kenardan mı, yoksa destekten mi yollayacaksın? Bunların hepsini denedik. Hedefsiz orta yaptığın an, bunlar sana geçiş olarak geri dönüyor. Geçen sene itibarıyla Bruno'dan önce 8 tane sol bek kullanmıştık ama Nwakaeme'yi kenarda tutuyorduk. Çünkü özelliği oydu. İç koridora belki yolluyorduk. Larsen de Eren de hücumda desteğe giden oyuncular. Ancak hedef olarak sonuçlanmadığı için belki istatistiki anlamda kötü gözükebilir. Eren'in tarafını aslında daha fazla kullandık. İki beki derinliğe yolladığın zaman, orada üçlüyü orta saha oyuncusuyla yapman lazım. Adana Demirspor maçında üçüncü golü yediğimizde hücum anında ceza sahasının üzerinde sağ bek var, öteki ceza sahasının üzerinde sol bek vardı. Final pasını versek belki biz gol atacağız. Bu doğru bir görüntü değil. Çünkü orta sahada dönüşte savunma ağırlıklı bir oyuncuyla oynaman lazım. Benim oynadığım 8 numaraların o özelliği yok. Belirli bir süreden sonra karşılamada sıkıntı yaşıyoruz. Bu sene bekleri geçen seneye oranla daha derinlikte kullandığımı düşünüyorum."

Avcı, iki senedir çok önemli işler yaptıklarını kaydetti.

"Trabzonspor bir değişimin içinde. Bu Play Station oyunu değil. Trabzonspor'a geldiğimde 2 sene önce 'Verimli toprak.' demiştim. Altyapımız şu anda dünyada çok sayıda kulübü denetleyen bir firma tarafından organize ediliyor. Bu toprağın verimini daha iyi hale getirmek için yapıyoruz. Bu yörenin oyuncularında cesaret, gözü karalık, kuvvet var. Ancak zihnini ve eğitimini daha iyi hale getirmemiz lazım."

"Şu an bir transfer çalışmamız yok"

Bordo-mavili teknik adam, transferde kulübün mali şartlarını gözetmek durumuna olduklarına dikkat çekti.

"Kulübümüzün sürdürülebilir durumunu oluşturmak gerekiyor. Dünya ve ülke ekonomisinin gittiği süreci biliyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Transferi bırakın, hatta kadroda 14 oyuncudan 1 tanesini boşaltmamız gerekiyor. Şu an itibarıyla bizimle sezon başı başlayıp yavaş yavaş sıra bulan genç oyuncularımız var. Onları da ikinci yarı itibarıyla katacağız. Hızlı sirkülasyonla olacak bir iş değil bu. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz ve şu an bir transfer çalışmamız yok. Oyunculara tabii ki bakıyoruz. Kadroda boşluk olur, giden olursa, onların yerine hazırlıklarımız var ama onun dışında bir şey yok."

Peres ve Visca'nın durumu

Avcı, sakatlıkları düzelen Peres ve Visca konusunda konuştu.

"İdmanlarını bizimle birlikte çok iyi şekilde yapıyorlar. Verileri çok iyi. Hatta Visca'yı koruduk bugün. İdmanın belli bir bölümünden sonra çıkarttık. Visca bu süreçte bizle forma giyebilecek. Ocak ayında da Peres forma giyecek. Sonraki süreci oyuncunun durumuna göre değerlendireceğiz."

Üç hazırlık maçı oynanacak

Trabzonspor'un lige verilen arada 3 hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Antalya kampında İngiliz ekipleri Hull City ve Crystal Palace'la, Kocaeli'de de Kasımpaşa'yla hazırlık maçı planladığı kaydedildi.