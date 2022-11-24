Uruguay ile Güney Kore, Education City Stadı'nda karşılaştı. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetti.

Maç golsüz beraberlikle sona erdi ve iki takım da turnuvaya birer puanla başlamış oldu.

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip oldu.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.

Stat: Education City

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore.

Uruguay: Rochet, Gimenez, Godin, Olivera (Dk. 79 Vina), Caceres, Vecino (Dk. 78 De La Cruz), Bentancur, Pellistri (Dk. 88 Varela), Valverde, Luis Suarez (Dk. 64 Cavani), Nunez.

Güney Kore: Kim Seung-Gyu, Jin Su Kim, Min-Jae Kim, Moon-Hwan Kim, Kim Young-Gwon, Jung Woo-Young, In-Beom Hwang, Jae-Seong Lee (Dk. 75 Joon-Ho Son), Heung-Min Son, Eui Jo Hwang (Dk. 74 Kyu-Sung Cho), Sang-Ho Na (Dk. 75 Kang-in Lee).

Sarı kartlar: Dk. 57 Caceres (Uruguay), Dk. 88 Sung Cho (Güney Kore)